Повинен домовлятися: Путін прокоментував політику Зеленського щодо Донбасу

Українському президенту Володимиру Зеленському вистачить політичної мужності, щоб урегулювати ситуацію на Донбасі. Попри це – певні його вагання таки помітні.

Про це російський лідер Володимир Путін заявив у четвер, 3 жовтня, під час засідання міжнародного дискусійного клубу "Валдай" у Сочі, пише Інтерфакс-Україна.

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Путін сказав, що, мовляв, не знає, наскільки сильними в Україні зараз є ті, хто проти врегулювання ситуації на Донбасі – особливо на ґрунті мінських домовленостей.

Запит суспільства на врегулювання очевидний. Я думаю, що передусім на основі цього запиту пан Зеленський так переконливо виграв вибори. Люди чекають розв'язання цієї проблеми,

– наголосив Путін.

І додав: "Якщо у нього (Зеленського – 24 канал) вистачить політичної мужності й сили довести це до кінця, я думаю, він утвердиться як чесний політик, мужній і здатний домагатися реалізації прийнятих рішень".

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"Думаю, він щиро хоче це зробити, це його щире переконання, прагнення. А чи зможе він це зробити, чи ні, чи зможе він протистояти тим, хто проти цього процесу, – мені зараз важко сказати", – зазначив Путін. Та при цьому виокремив, що бачить "певні вагання".

Це, начебто, неминуче. Він (Зеленський – 24 канал) повинен шукати якісь компроміси, повинен домовлятися з усіма членами суспільства, з усім народом, яких би поглядів там не дотримувалися. І повинен виконувати свої передвиборні обіцянки,

– підсумував Путін.

Примітно, що цього ж дня, 3 жовтня, помічник президента Росії з міжнародних справ Юрій Ушаков сказав, що зустріч у нормандському форматі навряд чи відбудеться в жовтні. Мовляв, у Володимира Путіна "труднощі з графіком".

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