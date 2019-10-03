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      Повинен домовлятися: Путін прокоментував політику Зеленського щодо Донбасу

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      Путін прокоментував політику Зеленського
      Путін прокоментував політику Зеленського / hyser.com.ua

      Українському президенту Володимиру Зеленському вистачить політичної мужності, щоб урегулювати ситуацію на Донбасі. Попри це – певні його вагання таки помітні.

      Про це російський лідер Володимир Путін заявив у четвер, 3 жовтня, під час засідання міжнародного дискусійного клубу "Валдай" у Сочі, пише Інтерфакс-Україна.

      Читайте також: Буде троє проти одного: експерт про зустріч нормандської четвірки

      Путін сказав, що, мовляв, не знає, наскільки сильними в Україні зараз є ті, хто проти врегулювання ситуації на Донбасі – особливо на ґрунті мінських домовленостей.

      Запит суспільства на врегулювання очевидний. Я думаю, що передусім на основі цього запиту пан Зеленський так переконливо виграв вибори. Люди чекають розв'язання цієї проблеми,
      – наголосив Путін. 

      І додав: "Якщо у нього (Зеленського – 24 канал) вистачить політичної мужності й сили довести це до кінця, я думаю, він утвердиться як чесний політик, мужній і здатний домагатися реалізації прийнятих рішень".

      Закон "Про особливий статус Донбасу": що і коли зміниться на окупованих територіях – читайте у матеріалі 24 каналу.

      "Думаю, він щиро хоче це зробити, це його щире переконання, прагнення. А чи зможе він це зробити, чи ні, чи зможе він протистояти тим, хто проти цього процесу, – мені зараз важко сказати", – зазначив Путін. Та при цьому виокремив, що бачить "певні вагання".

      Це, начебто, неминуче. Він (Зеленський – 24 канал) повинен шукати якісь компроміси, повинен домовлятися з усіма членами суспільства, з усім народом, яких би поглядів там не дотримувалися. І повинен виконувати свої передвиборні обіцянки,
      – підсумував Путін.

      Примітно, що цього ж дня, 3 жовтня, помічник президента Росії з міжнародних справ Юрій Ушаков сказав, що зустріч у нормандському форматі навряд чи відбудеться в жовтні. Мовляв, у Володимира Путіна "труднощі з графіком".

      Читайте також: Нормандська зустріч і формула Штайнмаєра: як Україні не потрапити в пастку

       

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Новини Росії Україна – Росія Володимир Путін
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