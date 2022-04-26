Должна очень разозлить Кремль, – Климкин о встрече на базе "Рамштайн"

Сегодня, 26 апреля, более 40 стран провели встречу на авиабазе ВВС США "Рамштайн" в Германии. Там они обсудили дальнейшую военную помощь Украине в войне, которую развязала Россия.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он отметил, что такая встреча предположительно сильно разозлит Москву.

К теме В Германии стартовала историческая встреча более 30 стран по вооружению Украины

Встреча антипутинской коалиции

Сегодняшняя встреча на авиабазе "Рамштайн" в Германии должна очень расстроить Кремль. Более 40 стран и НАТО обсудили там не только координацию военной помощи – это классно, но уже давно происходит.

– отметил Климкин.

Он подчеркнул, что сейчас мы видим в "Рамштайне" встречу антипутинской и в то же время проукраинской коалиции. По его словам, это означает, что Запад будет оказывать столько военной помощи, сколько потребуется Украине для победы в войне с Россией.

Запад начнет действовать

Кроме того, как отметил Климкин, произошел еще один выдающийся прорыв – Германия будет поставлять нам тяжелое оружие. Начнет она с самоходных зенитных установок Gepard, но не ограничится только ими.

Запад показал Путину зубы и дальше будет кусать, а не "угрожать пальцем". Чем дальше, тем больше,

– подытожил Климкин.

Кстати, страны, участвовавшие во встрече на авиабазе "Рамштайн", стремятся ускорить и синхронизировать поставки оружия в Украину. В то же время, все они верят в нашу победу.

Актуально – США верят, что Украина способна выиграть войну: смотрите видео