Должна стать "самой дорогой ошибкой" в истории, – глава Европарламента о нападении РФ на Украину

Вторжение России в Украину должно стать самой большой ошибкой в ее истории. Кремль должен не только поплатиться, но и всегда помнить, к чему приводят такие действия.

Об этом 5 апреля сказала президент Европарламента Роберта Мецола. Она в этот день призвала депутатов парламента ЕС немедленно принять новый пакет сильных санкций против агрессора.

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Европарламент вынужден поддержать Украину

Политик акцентировала, что события в Украине являются скоординированными актами бесчеловечности. Поэтому необходимо крайне жесткое наказание Кремля.

Зверства, совершенные русской армией в Украине, ужасающие. Они стыдны и позорны. Мы привлечем к ответственности всех виновных,

– сказала глава Европарламента.

Она добавила, что Украина сейчас борется за европейские ценности. Поэтому Европарламент вынужден ее поддерживать.

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