Соответствующую информацию обнародовал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий 18 марта. Он отметил, что именно так должна выглядеть техника оккупантов.

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Сообщается, что колонну вражеской техники разбила 93 бригада Вооруженных Сил Украины. Теперь весь транспорт врага сожжен, а наши войска продолжают убивать врагов в направлении Тростянца.

Как должна выглядеть техника врага / фото Дмитрий Живицкий

Напомним, что захватнические российские войска совершили очередной артиллерийский обстрел по Сумам . Инцидент произошел 18 марта. В результате атаки загорелся склад с лаками и красками.