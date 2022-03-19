Відповідну інформацію оприлюднив глава Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький 18 березня. Він зазначив, що саме так повинна виглядати техніка окупантів.

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Повідомляється, що колону ворожої техніки розбила 93 бригада Збройних Сил України. Наразі увесь транспорт ворога спалений, а наші війська продовжують вбивати ворогів в напрямку Тростянця.

Як повинна виглядати техніка ворога / фото Дмитро Живицький

Нагадаємо, що загарбницькі російські війська здійснили черговий артилерійський обстріл по Сумах. Інцидент трапився 18 березня. У результаті атаки загорівся склад із лаками та фарбами.