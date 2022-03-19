Відповідну інформацію оприлюднив глава Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький 18 березня. Про катування стало відомо на 23 день війни, яку Росія почала проти України.

Важливо Окупанти блокують Чернігів та намагаються заблокувати Суми та Харків

На Сумщині орки знущаються з людей

Дмитро Живицький розповів, що окупанти заходять у села і мародерствують, вчиняють безлад.

Відомі також випадки катування та викрадення людей. Більшість із них відбувається за "пособництва" місцевих мешканців, які працюють на рускій мір,

– написав Живицький.

Політик пригадав – це недопусимо і тягне за собою 15 років ув'язнення. Кожен, хто вчиняє подібні речі, може розраховувати та долю ворога на нашій землі!

На жаль, окупанти у Тростянці обстріляли лікарню. На щастя, люди не постражали. Натомість 93 бригада ЗСУ в цьому напрямку розбили колону ворожої техніки і спалили її.

За Київ, Суми, Чернігів і Харків вже можна не хвилюватись, – Арестович – дивіться відео