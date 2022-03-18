У результаті атаки загорівся склад із лаками та фарбами. А над містом утворилися хмари чорного диму.

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Що ще відомо про пожежу

Рашисти обстріляли з артилерії склад із лаками та фарбами в Сумах: дивіться відео наслідків

Займання сталося на площі в понад 6 тисяч квадратних метрів.

Складська будівля мала 1 поверх.

Попередньо, жертв і постраждалих немає.

До ліквідації пожежі залучено 20 осіб і 4 одиниці техніки.

Внаслідок атаки орків по Сумах загорівся склад із лаками та фарбами / Фото ДСНС і Дмитра Живицького

Інформацію про пожежу також підтвердив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. За його словами загорівся склад одного з підприємств.

Дивіться відео пожежі внаслідок ворожих обстрілів у Сумах

На Сумщині відкрили гуманітарні коридори

Окупанти уже тривалий час обстрілюють як Суми, так менші міста області. Водночас не було можливості з регіону евакуювати людей. Гуманітарні коридори запрацювали лише 18 березня.

Раніше з Сум виїхали колони людей на особистому транспорті. Крім того, до міста відправили 36 автобусів для евакуації тих, хто залишився.

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