У результаті атаки загорівся склад із лаками та фарбами. А над містом утворилися хмари чорного диму.
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Що ще відомо про пожежу
Рашисти обстріляли з артилерії склад із лаками та фарбами в Сумах: дивіться відео наслідків
- Займання сталося на площі в понад 6 тисяч квадратних метрів.
- Складська будівля мала 1 поверх.
- Попередньо, жертв і постраждалих немає.
- До ліквідації пожежі залучено 20 осіб і 4 одиниці техніки.
Внаслідок атаки орків по Сумах загорівся склад із лаками та фарбами / Фото ДСНС і Дмитра Живицького
Інформацію про пожежу також підтвердив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. За його словами загорівся склад одного з підприємств.
Дивіться відео пожежі внаслідок ворожих обстрілів у Сумах
На Сумщині відкрили гуманітарні коридори
Окупанти уже тривалий час обстрілюють як Суми, так менші міста області. Водночас не було можливості з регіону евакуювати людей. Гуманітарні коридори запрацювали лише 18 березня.
Раніше з Сум виїхали колони людей на особистому транспорті. Крім того, до міста відправили 36 автобусів для евакуації тих, хто залишився.
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