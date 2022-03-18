Про відкриття гуманітарних коридорів розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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Гуманітарні коридори на Сумщині нарешті працюють

За його словами, дві доби очікування підтвердження і все вийшло – коридори нарешті працюють.

Сьогодні все вдалося, гуманітарні коридори на Сумщині працюють, гуманітарний конвой ООН зустріли!

– повідомив Живицький.

Він також подякував за сприяння Президентові України, Ірині Верещук, Офісу Президента та команді військової адміністрації.



Гуманітарні коридори на Сумщині запрацювали / Фото з телеграму Живицького



Гуманітарний конвой ООН зустріли / Фото з телеграму Живицького

Евакуація на Сумщині

Вранці 18 березня з Лохвиці до Сум виїхало 36 автобусів для евакуації людей. З міста Суми вже виїхали колони людей на особистому транспорті, а згодом будуть відправлені автобуси для вивезення людей. Зараз на Сумщині триває евакуація мирного населення. Станом на 10:00 виїхали 559 осіб. Нагадаємо, в евакуаційні автобуси сідають жінки, діти, люди похилого віку та люди з інвалідністю. Чоловіків, окрім як за кермом легкових авто, бути не може.

До теми – брифінг Ірини Верещук щодо ситуації з гуманітарними коридорами 18 березня: дивіться відео