Об открытии гуманитарных коридоров рассказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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Гуманитарные коридоры на Сумщине наконец-то работают

По его словам, двое суток ожидания подтверждения и все получилось – коридоры наконец работают.

Сегодня все удалось, гуманитарные коридоры в Сумской области работают, гуманитарный конвой ООН встретили!

– сообщил Живицкий.

Он также поблагодарил Президента Украины, Ирину Верещук, Офис Президента и команду военной администрации.



Гуманитарные коридоры в Сумской области заработали / Фото с телеграма Живицкого



Гуманитарный конвой ООН встретили / Фото с телеграма Живицкого

Эвакуация в Сумской области

Утром 18 марта из Лохвицы в Сумы выехало 36 автобусов для эвакуации людей. Из города Сумы уже выехали колонны людей на личном транспорте, а затем будут отправлены автобусы для вывоза людей.

Сейчас в Сумской области продолжается эвакуация мирного населения. По состоянию на 10:00 выехали 559 человек. Напомним , в эвакуационные автобусы садятся женщины, дети, пожилые люди и люди с инвалидностью. Мужчин, кроме как за рулем легковых автомобилей, быть не может.