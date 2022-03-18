Людей увозят из области автобусами и автомобилями. Все они уезжают заранее согласованным маршрутом.
Обратите внимание В Сумы направляются 36 автобусов для эвакуации людей, – ОП
Из Сум выехали 100 граждан на 25 автомобилях, еще 18 человек были эвакуированы автобусом. Из Лебедина 4 автобуса забрали 50 человек.
Из Конотопа 45 автомобилей вывезли 220 граждан, еще 130 человек вывезли 5 автобусов.
Из Большой Писаревки на 2 автомобилях выехали 6 граждан. Двумя автобусами вывезли еще 35 человек.
Брифинг Ирины Верещук по ситуации с гуманитарными коридорами 18 марта: смотрите видео