Людей вивозять з області автобусами та автомобілями. Усі вони виїжджають заздалегідь погодженим маршрутом.
Зауважте До Сум прямує 36 автобусів для евакуації людей, – ОП
З Сум виїхали 100 громадян на 25 авто, ще 18 осіб евакуювали автобусом. З Лебедина 4 автобуси забрали 50 мешканців.
З Конотопа 45 автомобілів вивезли 220 громадян, ще 130 людей вивезли 5 автобусів.
З Великої Писарівки на 2 автомобілях виїхали 6 громадян. Двома автобусами вивезли ще 35.
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