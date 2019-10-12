Должна быть более мощная армия: как Зеленский будет возвращать полуостров
Существует ли формула Штайнмайера для Крыма и когда состоится следующий обмен пленными – выяснили журналисты программы "Крым.Реалии".
Во время выставки "Оружие и безопасность-2019" президент эксклюзивно для "Крым.Реалии" рассказал о планах по возвращению Крыма.
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Президент констатировал, что сейчас, к сожалению, нет формулы возвращения Крыма. Более того, Украина в этом вопросе не может справиться самостоятельно и важной будет помощь международных партнеров.
У нас должна быть еще более мощная армия. Мы уважаем наших военных. И радуемся любым новаторским изобретениям украинцев. Честно говоря, надо быть очень мощными, чтобы у нас работала не только дипломатия, но и армия была действительно высокого уровня,
– сказал гарант.
Относительно дальнейшего обмена пленными Владимир Зеленский отметил, что РФ удерживает большое количество людей. Поэтому Украина ранее готовила две позиции по обмену.
К сожалению, у нас сейчас нет коммуникации, должно быть общение в нормандском формате. Именно там поднимаются вопросы обмена. В общем есть два обмена: люди, что на территории России, и на территории "ДНР",
– пояснил Зеленский.
Также он добавил, что, скорее всего, после встречи в нормандском формате будет известна дата следующего обмена пленными.
Сколько Украинцев осталось в плену России / инфографика 24 канала
К слову, 7 сентября Россия и Украина провели обмен пленными по схеме "35 на 35". Примерно в 14:00 самолет с пленными Россией украинцами приземлился в киевском "Борисполе". На Родину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Эдем Бекиров, Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Сизонович Алексей и Олег Сенцов. Со своей стороны Украина выдала России, в частности, Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, в отношении которых открыты уголовные дела в Украине.
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