В Херсоне показывают прокремлевское ТВ: как Россия глушит украинские каналы
В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – Россия глушит украинский теле- и радиосигнал в оккупированном Крыму. Российские трансляции настолько мощные, что даже юг Херсонской области смотрит прокремлевские каналы, а не украинское ТВ.
Также в выпуске:
Репетиция аннексии Крыма в 90-х: как президент Мешков отдавал Крым России
Как в Крыму пытают и зарабатывают на дельфинах.
Чей Крым? Версия Олега Винника.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
Источник: 24 канал
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