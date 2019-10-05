У Херсоні показують прокремлівське ТБ: як Росія глушить українські канали
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – Росія глушить український теле- та радіосигнал в окупованому Криму. Російські трансляції настільки потужні, що навіть південь Херсонської області дивиться прокремлівські канали, а не українське ТБ.
Також у випуску:
Репетиція анексії Криму у 90-х: як президент Мєшков віддавав Крим Росії
Як у Криму катують та заробляють на дельфінах.
Чий Крим? Версія Олега Винника.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
Джерело: 24 канал
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