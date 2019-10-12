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      Повинна бути потужніша армія: як Зеленський повертатиме півострів

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      Чи існує формула Штайнмаєра для Криму та коли відбудеться наступний обмін полоненими – з'ясували журналісти програми "Крим.Реалії".

      Під час виставки "Зброя та безпека-2019" президент ексклюзивно для "Крим.Реалії" розповів про плани щодо повернення Криму.

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      Президент констатував, що наразі, на жаль, немає формули повернення Криму. Ба більше, Україна у цьому питанні не може впоратися самотужки і важливою буде допомога міжнародних партнерів. 

      У нас повинна бути ще потужніша армія. Ми поважаємо наших військових. І радіємо будь-яким новаторським винаходам українців. Чесно кажучи, треба бути дуже потужними, аби у нас працювала не лише дипломатія, але й армія була дійсно високого рівня,
      – сказав гарант.

      Щодо подальшого обміну полоненими Володимир Зеленський зауважив, що РФ утримує велику кількість людей. Тому Україна раніше готувала дві позиції щодо обміну. 

      На жаль, у нас зараз немає комунікації, бо має бути спілкування у нормандському форматі. Саме там порушуються питання обміну. Загалом є два обміну: люди, що на території Росії, та на території "ДНР",
      – пояснив Зеленський.

      Також він додав, що, швидше за все, після зустрічі у нормандському форматі буде відома дата наступного обміну полоненими. 


      Скільки Українців залишилось в полоні Росії / інфографіка 24 каналу

      До слова, 7 вересня Росія та Україна провели обмін полоненими за схемою "35 на 35". Приблизно о 14:00 літак полоненими Росією українцями приземлився в київському "Борисполі". На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політ'язнів: Едем Бекіров, Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Євген Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов. Зі свого боку Україна видала Росії, зокрема, Кирила Вишинського та Володимира Цемаха, щодо яких відкриті кримінальні справи в Україні.

      Повний випуск програми "Крим. Реалії" дивіться сьогодні на 24 каналі о 18:00. Не пропустіть!

      blog_ava
      Місячний календар на жовтень 2019
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      2490
      Автор: Дмитро Євчин
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Формула Штайнмаєра Обмін полоненими
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