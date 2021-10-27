Об этом рассказал министр Кабинета Министров Олег Немчинов в эфире 24 канала. По его словам, из-за этого и приняли решение о дополнительных карантинных ограничениях.

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Как можно контролировать соблюдение карантина

Немчинов рассказал, что люди не должны требовать от других больше, чем они делают сами. В первую очередь это касается соблюдения масочного режима и вакцинации. В этом вопросе важным является самоконтроль.

Мы все должны быть не просто вымогателями, а должны быть ответственными пользователями,

– рассказал политик.

Однако если говорить о государстве, то на железнодорожных и автобусных станциях, а также в местах большого скопления людей уже патрулирует Нацполиция.

"Насколько я знаю, во многих общинах принято решение о привлечении коммунальных правоохранителей, которые работают в формате различных муниципальных и коммунальных учреждений. Это общая задача", – добавил Немчинов.

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Немчинов рассказал о карантинных ограничениях в Украине: смотрите видео

Коронавирус в Украине: последние новости

В течение 26 октября в Украине зафиксировали еще 22 574 больных коронавирусом. Среди инфицированных 1 532 детей и 399 медицинских работников.

По состоянию на 27 октября 8 областей Украины находятся в красной зоне: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Ровненская, Николаевская и Херсонская.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о внесении в красную зону также Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей. Усиленный карантин там будет действовать с 30 октября.

Стоит заметить, что в течение 26 октября вакцинировали рекордное количество украинцев – более 291 тысячи.



Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала