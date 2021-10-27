Про це розповів міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в ефірі 24 каналу. За його словами, через це й ухвалили рішення про додаткові карантинні обмеження.

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Як можна контролювати дотримання карантину

Немчінов розповів, що люди не повинні вимагати від інших більше, аніж вони не роблять самі. Першочергово це стосується дотримання маскового режиму та вакцинації. У цьому питанні важливим є самоконтроль.

Ми всі повинні бути не просто вимагачами, а маємо бути відповідальними користувачами,

– розповів політик.

Однак якщо говорити про державу, то на залізничних та автобусних станціях, а також у місцях великого скупчення людей вже патрулює Нацполіція.

"Наскільки я знаю, у багатьох громадах ухвалене рішення про залучення комунальних правоохоронців, які працюють у форматі різноманітних муніципальних комунальних установ. Це є спільним завданням", – додав Немчінов.

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Немчінов розповів про карантинні обмеження в Україні: дивіться відео



Коронавірус в Україні: останні новини

Впродовж 26 жовтня в Україні зафіксували ще 22 574 хворих на коронавірус. Серед інфікованих 1 532 дітей та 399 медичних працівників.

Станом на 27 жовтня 8 областей України перебувають в червоній зоні: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Рівненська, Миколаївська та Херсонська.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про внесення до червоної зони також Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Хмельницьку та Чернігівську області. Посилений карантин там діятиме з 30 жовтня.

Варто зауважити, що протягом 26 жовтня вакцинували рекордну кількість українців – понад 291 тисячу.



Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу