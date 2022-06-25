Об этом президент Украины заявил в ночном обращении 25 июня, за несколько дней до саммитов G7 и НАТО. Зеленский отметил, что Россия не случайно выпустила 45 ракет накануне таких встреч.

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Вооруженной помощи нужно больше

Зеленский подчеркнул, что кроме оружия, Украина ожидает современные системы противовоздушной обороны.

Оружейной помощи для Украины нужно больше и что системы противовоздушной обороны – современные системы, которые есть у наших партнеров, – должны быть не на полигонах или на хранении, а в Украине, где они сейчас нужны. Нужны больше, чем в любом другом месте в мире,

– отметил президент.

Зеленский рассказал, что Россия выпускает разные типы ракет и бьет по разным районам Украины. Главная цель страны-агрессора и ее лидеров – показать, что их армии будто бы что-то удается.

"Оккупанты собирались на пятый день захватить большую часть нашей страны, а вынуждены на пятый месяц устраивать такую ракетную показуху, которая стратегически для России ничего не меняет", – считает Зеленский.

Впрочем, цивилизованный мир может прекратить или по крайней мере минимизировать разрушение Украины, если окажет неотложную помощь.

Смотрите ночное обращение Владимира Зеленского за 25 июня

Германия предоставит Украине новейшую ПВО

Уполномоченный Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил о том, что ФРГ готова передать новейшие системы противовоздушной обороны IRIS-T. Речь идет о 10 стационарных системах, которые считаются одними из самых эффективных в мире. По его словам, они смогут обеспечить безопасное небо над Украиной в течение нескольких лет.

Кроме того, Мельник рассказал, что украинским и немецким дипломатам в результате тесного закулисной взаимодействия с производителем Diehl Defence удалось преодолеть политическое сопротивление и достичь заключения контракта на закупку первой такой системы стоимостью 178 миллионов евро. Мельник добавил, что закупка систем ПВО будет происходить за счет правительства Германии.

ПВО предоставляет Великобритания

На встрече Бориса Джонсона и Владимира Зеленского, которая состоялась 17 июня, лидеры стран обсудили ситуацию на фронте и подчеркнули, что нужно увеличить поставки систем противовоздушной обороны Украины.

Владимир Зеленский поблагодарил британского премьера за понимание вооруженных потребностей нашего государства и сообщил, что Британия и Украина "начали двигаться" в направлении обеспечения противовоздушной обороны нашего государства.

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