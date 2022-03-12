Соответствующую информацию Вадим Денисенко рассказал вечером 12 марта в эфире канала "Рада". То есть на 16-й день войны, которую Россия начала против Украины.
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В Харькове и Сумах мороз и не работает отопление
Мы должны держать кулаки за людей в Сумах, Ахтырке, Харькове, где нет обогрева. Потому что сегодня (говорится о ночи на 12 марта – 24 канал) до -20 передают синоптики ночью,
– заявил Денисенко.
Советник главы МВД объяснил, что надеются, что ночь для людей пройдет нормально. Ведь понимают, что такое -20 при отсутствии отопления.
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