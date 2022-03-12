Відповідну інформацію Вадим Денисенко розповів ввечері 12 березня в ефірі каналу "Рада". Тобто на 16 день війни, яку Росія почала проти України.

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