Наступило лето, а Украине уже следует думать о следующем отопительном сезоне. Война внесла в процесс большое количество коррективов, требующих нестандартных решений.

Читайте на "Цензор.НЕТ " Есть угроза переброски ДРГ из Беларуси на территорию Волыни, - МВД

Как будет проходить подготовка к отопительному сезону

По словам первого заместителя министра энергетики Юрия Власенко, Украине следует быть готовой ко всем возможным сценариям. Враг очень подлый и коварный, также следует принимать во внимание постоянные обстрелы гражданской инфраструктуры.

Сейчас Министерство энергетики работает над тем, чтобы обеспечить максимальную доступность резервов генерирующих мощностей. Учитываются возможные варианты развития боевых действий.

Мы должны принимать во внимание коварство врага, усилия которого направлены на уничтожение нашей энергосистемы. Цены на энергоресурсы на мировых рынках стабильно высоки. Поэтому, кроме своевременного выполнения ремонтной кампании, должны быть готовы к оперативному реагированию и нестандартным подходам,

– заявил Власенко.

В прошлом отопительном сезоне Украине, несмотря на масштабные боевые действия, удалось избежать веерных отключений электроэнергии. Этого удалось добиться с помощью гибкого механизма балансировки системы. Он позволил поддерживать генерацию в нужных узлах даже в самые критические моменты.

Война России против Украины: коротко о последних событиях

Российские кафиры не прекращают попыток навязать "русский мир" во временно оккупированном Херсоне. Наряду с введением в обращение рубля они хотят заставить учителей учить детей по российской программе. Из около 60 директоров школ на сотрудничество с врагом ушли только двое.

Вместе с тем героическое сопротивление херсонцев русским захватчикам продолжается. Стало известно о взрыве в одном из ресторанов города. Как сообщил депутат Сергей Хлань, в этом заведении любили питаться коллаборанты высшего звена.

В Крыму начались массовые акции сопротивления. Число пикетов и других собраний уже превысило 60. Жители полуострова начали протестовать против войны, которую Россия начала против Украины.

Вас может заинтересовать – СБУ удалось получить доступ к методикам, которые ФСБ раздает российским пропагандистам: видео