Должны готовиться, - Зеленский предупредил, что россия может сделать что-то "жестокое и противное"

20 августа 2022 , 21:33
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В войне против Украины россияне уже показали, что для них нет никаких моральных правил или ограничений. Ради своих больных целей они способны прибегать к любым преступлениям.

Дела россиян на фронте идут очень плохо. Поэтому враг может попытаться оказать давление, совершив новые преступления против Украины и украинцев на День Независимости.

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Нужно готовиться к новым ужасным действиям россиян

 

 

Автор: Ярослав Сиваківський