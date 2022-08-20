Должны готовиться, - Зеленский предупредил, что россия может сделать что-то "жестокое и противное"
20 августа 2022 , 21:33Читати новину українською
В войне против Украины россияне уже показали, что для них нет никаких моральных правил или ограничений. Ради своих больных целей они способны прибегать к любым преступлениям.
Дела россиян на фронте идут очень плохо. Поэтому враг может попытаться оказать давление, совершив новые преступления против Украины и украинцев на День Независимости.
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Нужно готовиться к новым ужасным действиям россиян