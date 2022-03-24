Глава Черниговской ОВА обратился к жителям Чернигова, которым эту ночь пришлось провести в подвале. Вячеслав Часус подчеркнул, что мы должны пережить и претерпеть происходящее.

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Оккупанты обстреливали город всю ночь. Глава ОВА выразил поддержку тем, кто провел ночь в укрытии. Он призвал граждан не подвергать себя опасности.

Отдельное слово поддержки скажу сегодня еще тем, кто находится в убежищах Знаю, что вам тяжело. Мы должны это пережить и потерпеть. Это – война. Кто может работать – работает. Кто нет – пожалуйста, находитесь в объеках убежища и не подвергаем себя опасности,

– заявил Чаус.

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