Голова Чернігівської ОВА звернувся до мешканців Чернігова, яким цю ніч довелося провести у підвалі. В'ячеслав Часус наголосив, що ми повинні пережити і перетерпіти те, що зараз відбувається.

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Окупанти обстрілювали місто всю ніч. Голова ОВА висловив підтримку тим, хто провів ніч в укритті. Віе закликав громадян не наражати себе на небезпеку.

Окрема слова підтримки скажу сьогодні ще тим, хто знаходиться в укриттях. Знаю, що вам важко. Ми маємо це пережити і потерпіти. Це війна. Хто може працювати – працює. Хто ні – будь ласка, знаходьтеся в об’єктах укриття і не наражаємо себе на небезпеку,

– заявив Чаус.

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