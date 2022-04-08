Должны молиться, чтобы их ликвидировала украинская армия, – Подоляк обратился к россиянкам

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обратился к женам российских военных, которые сейчас воюют в Украине. Он предупредил россиянок и других жителей государства-агрессора о последствиях.

Подоляк подчеркнул, что россиянам, которые радуются смертям украинцев, стоит кое-что осознать.

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Михаил Подоляк обратился к россиянам

Советник главы ОП заявил, что те российские захватчики, которые насиловали украинских девушек и грабили, уже никогда не смогут жить, следуя букве закона.

Должны молиться, чтобы их ликвидировала украинская армия,

– обратился Подоляк к русским женщинам.

Он подчеркнул, когда российские солдаты вернутся домой, то начнут насиловать и грабить уже там.

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