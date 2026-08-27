Необходимо выделять средства на оборону и одновременно создавать условия, чтобы люди оставались, – Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов считает, что наряду с приоритетом финансирования обороны Украина должна делать все, чтобы спасти людей.

Соответствующее его заявление распространила Ассоциация прифронтовых городов и общин, председателем которой он и является.

Что именно заявил Терехов?

По его словам, потеря специалистов обходится государству очень дорого.

"Найти разумный баланс бюджета – это критически важно. Да, страна находится в состоянии войны, и все в первую очередь нужно направлять нашей армии. Это главное. Но кто-нибудь подсчитывал, во сколько нам обходится отъезд и невозвращение одного человека?" – подчеркнул Терехов.

В качестве примера он привел ситуацию с врачами или учителями, которых годами обучали, а теперь они уезжают из-за низкой зарплаты. Или с молодыми людьми, которые 11 лет учились, но из-за стресса и тревог не сдали ЕГЭ на максимальный балл и упустили возможность поступить в вуз в Украине.

"Они выбирают обучение за рубежом, а вместе с ними уезжает и вся семья. И потом мы их уже никак не вернем", – предупредил председатель АПМГ.

Он возмутился тем, как можно не повышать социальные стандарты сегодня, в сложной для украинцев ситуации.

Если, согласно прогнозам Бюджетной декларации, минимальная пенсия в 2029 году составит всего 66 долларов – это катастрофа. Государство должно иметь четкие договоренности с международными партнерами: мы отстаиваем интересы всего демократического мира, поэтому должны привлекать средства и на поддержку людей. Если мы не сделаем этого на государственном уровне, мы и в дальнейшем будем терять людей",

– констатировал Игорь Терехов.