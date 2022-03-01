Переговоры прошли вечером вторника, 1 марта. Об этом глава нашего государства сообщил на своей странице в социальных сетях.
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Только что разговаривал с Джо Байденом. Обсудили американское лидерство касательно антироссийских санкций и оборонной помощи Украине. Должны остановить агрессора как можно быстрее,
– подчеркнул Владимир Зеленский.
Кроме этого, президент поблагодарил руководителя Соединенных Штатов за поддержку.
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Текст публикации Владимира Зеленского:
Только разговаривал с Джо Байденом. Обсудили американское лидерство касательно антироссийских санкций и оборонной помощи Украине. Должны остановить агрессора как можно быстрее. Благодарен за поддержку!