Перемовини відбулися ввечері вівторка, 1 березня. Про це глава нашої держави повідомив на своїй своїй сторінці у соціальних мережах.

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Щойно мав розмову з Джо Байденом. Обговорили американське лідерство щодо антиросійських санкцій і оборонної допомоги Україні. Маємо зупинити агресора якнайшвидше,

– наголосив Володимир Зеленський.

Окрім цього, президент подякував очільнику Сполучених Штатів за підтримку.

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Текст публікації Володимира Зеленського:

Щойно мав розмову з Джо Байденом. Обговорили американське лідерство щодо антиросійських санкцій та оборонної допомоги Україні. Маємо зупинити агресора якнайшвидше. Вдячний за підтримку!