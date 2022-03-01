Перемовини відбулися ввечері вівторка, 1 березня. Про це глава нашої держави повідомив на своїй своїй сторінці у соціальних мережах.
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Щойно мав розмову з Джо Байденом. Обговорили американське лідерство щодо антиросійських санкцій і оборонної допомоги Україні. Маємо зупинити агресора якнайшвидше,
– наголосив Володимир Зеленський.
Окрім цього, президент подякував очільнику Сполучених Штатів за підтримку.
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Текст публікації Володимира Зеленського:
Щойно мав розмову з Джо Байденом. Обговорили американське лідерство щодо антиросійських санкцій та оборонної допомоги Україні. Маємо зупинити агресора якнайшвидше. Вдячний за підтримку!