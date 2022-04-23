Об этом во время пресс-конференции 23 апреля сказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает 24 канал.

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Он отметил, что это возможно только если не сидеть, открыв глаза на российскую пропаганду, а выключая ее жить с закрытыми глазами и открывать их снова только тогда, когда показывают и говорят то, что хочется слышать и видеть.

"Так не получится. Но мы не можем просто разорвать информационный пузырь, не можем пробиться через это. Но мы должны идти навстречу друг другу", – сказал Зеленский.

Он убежден, что такие люди есть в России, и их должно становиться все больше и больше. Они должны принять истину.

Россияне должны признать свою вину

Они знают, что у них на улицах города никого не убивают. Они должны воспринять то, что они виноваты, их власть – виновата. Они ведь ее выбирали. Нельзя сказать, что "я ни при чем". Но можно сказать, что "наше государство виновно, но я ничего не могу сделать кроме этих слов. Я чувствую себя гражданином России, и я чувствую, что мы за это будем отвечать". Это уже очень много, – сказал глава государства.

Зеленский отметил, что признать вину – это уже большой поступок, это смелость и крепость человека. Но этот шаг называется двумя словами – желанием человека. Только тогда россияне смогут понять, сколько страданий они причинили и какова реальная история России.

Это возможно, когда россияне захотят знать правду и выйти из компьютерной игры – из жизни в России, ведь это игра, это виртуальная реальность. Снять очки трех цветов, вернуться в реальность, цивилизованный мир, который прекрасен, потому что он правдив и честен,

– завершил Зеленский.

Также во время пресс-конференции он сказал, что в России тех, кто выходит на митинги, к сожалению, немного. Но своим примером они показывают, что мы пробьем информационную стену.

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