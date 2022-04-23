Про це під час пресконференції 23 квітня сказав Президент України Володимир Зеленський, передає 24 канал.

До теми Зеленський відповів, що сказав би Путіну при особистій зустрічі

Він зазначив, що це можливо тільки якщо не сидіти розплющивши очі на російську пропаганду, а вимикаючи її жити із заплющеними очима і відкривати їх знову лише тоді, коли показують і говорять те, що хочеться чути і бачити.

"Так не вийде. Але ми не можемо просто розірвати інформаційну бульбашку, не можемо пробитись через це. Але ми повинні йти на зустріч один одному", – сказав Зеленський.

Він переконаний, що такі люди є в Росії, і їх має ставати все більше і більше. Вони повинні прийняти правду.

Росіяни мають визнати свою вину

Вони знають, що у них на вулицях міста нікого не вбивають. Вони мають сприйняти те, що вони винні, їхня влада – винна. Адже вони її обирали. Не можна сказати, що "я ні при чому". Але можна сказати, що "наша держава – винна, але я нічого не можу зробити окрім цих слів. Я відчуваю себе громадянином Росії, і я відчуваю, що ми за це будемо відповідати". Це вже дуже багато, – сказав глава держави.

Зеленський зауважив, що визнати вину – це вже великий вчинок, це сміливість та міцність людини. Але цей крок називається двома словами – бажанням людини. Лише тоді росіяни зможуть зрозуміти, скільки страждань вони завдали та яка реальна історія Росії.

Це можливо тоді, коли росіяни захочуть знати правду і вийти з комп’ютерної гри – з життя в Росії, адже це гра, це віртуальна реальність. Зняти окуляри трьох кольорів, повернутись в реальність, цивілізований світ, який прекрасний, бо він правдивий і чесний,

– завершив Зеленський.

Також під час пресконференції він сказав, що у Росії тих, хто виходить на мітинги, на жаль, не багато. Але своїм прикладом вони демонструють, що ми проб'ємо інформаційну стіну.

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