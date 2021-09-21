Должны требовать действий, – Зеленский объяснил, чего ждет от Генассамблеи ООН
Источник:"Дом"
Украина должна использовать все возможные площадки, чтобы противостоять российской агрессии. Одной из таких, по словам Владимира Зеленского, является Генассамблея ООН.
Об этом глава государства заявил во время своего визита в США. Он прибыл в Нью-Йорк, чтобы 22 сентября выступить на 76 сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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Зеленского спросили, верит ли он в эффективность ООН для решения проблемы оккупированных территорий Украины. Президент сказал, что ответить ему сложно. Однако пояснил, что это – площадка, на которой собираются мировые лидеры, а Украина сможет вновь выразить протест относительно действий Кремля.
Мы должны не только говорить, но и требовать ответных действий. Мы ищем решения по Донбассу и Крыму на всех площадках, организация ООН – одна из главных,
– подчеркнул политик.
Президент подчеркнул, что пропускать такую возможность Украина не должна. По его словам, этот визит нужно максимально эффективно использовать для двусторонних встреч с представителями разных стран. В США глава государства встретится, в частности, с лидером Турции.
Зеленский: Трясет весь мир
"Для нас очень важно то, что ООН признала Крымскую платформу. Думаю, мы можем говорить о поддержке Украины со стороны наших партнеров в это очень непростое время", – убежден Зеленский. Комментируя глобальную геополитическую ситуацию, он отметил, что сейчас "трясет весь мир". Бороться с этими проблемами, по его мнению, помогут лишь диалог и стремление к стабильности.
Что известно о визите президента в США
- Помимо участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН, Зеленский встретится с лидерами других государств, представителями международных организаций и бизнеса, инвесторами, а также с украинской общиной в США.
- Политик прибыл в Нью-Йорк 20 сентября. Он посетил мемориальный комплекс, расположенный на месте разрушенных башен-близнецов, и почтил память погибших во время теракта 11 сентября 2001 года.