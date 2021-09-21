Должны требовать действий, – Зеленский объяснил, чего ждет от Генассамблеи ООН

Украина должна использовать все возможные площадки, чтобы противостоять российской агрессии. Одной из таких, по словам Владимира Зеленского, является Генассамблея ООН.

Об этом глава государства заявил во время своего визита в США. Он прибыл в Нью-Йорк, чтобы 22 сентября выступить на 76 сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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Зеленского спросили, верит ли он в эффективность ООН для решения проблемы оккупированных территорий Украины. Президент сказал, что ответить ему сложно. Однако пояснил, что это – площадка, на которой собираются мировые лидеры, а Украина сможет вновь выразить протест относительно действий Кремля.

Мы должны не только говорить, но и требовать ответных действий. Мы ищем решения по Донбассу и Крыму на всех площадках, организация ООН – одна из главных,

– подчеркнул политик.

Президент подчеркнул, что пропускать такую возможность Украина не должна. По его словам, этот визит нужно максимально эффективно использовать для двусторонних встреч с представителями разных стран. В США глава государства встретится, в частности, с лидером Турции.

Зеленский: Трясет весь мир

"Для нас очень важно то, что ООН признала Крымскую платформу. Думаю, мы можем говорить о поддержке Украины со стороны наших партнеров в это очень непростое время", – убежден Зеленский. Комментируя глобальную геополитическую ситуацию, он отметил, что сейчас "трясет весь мир". Бороться с этими проблемами, по его мнению, помогут лишь диалог и стремление к стабильности.

Что известно о визите президента в США