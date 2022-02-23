Меня не интересуют никакие противоречия, – Зеленский

Президент поблагодарил бизнесменов за то, что они услышали сигнал от власти в сложный момент. Зеленский проинформировал их о текущей ситуации в стране.

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Для меня важно, что вы находитесь в Украине. Меня сейчас не интересуют какие-либо противоречия или недоразумения между нами в любых направлениях. Мы должны все вместе достойно пройти этот непростой период и защитить украинцев,
– подчеркнул глава государства.

Он отметил, что на предприятиях и в компаниях присутствующих на встрече бизнесменов работает около 2 миллионов украинцев.

"Мы защищаем наше государство и наших граждан, а также ваши предприятия. Поэтому вам придется защищать их вместе с нами – и предприятия, и людей, которые на них работают", – сказал Зеленский.

Политик призвал предпринимателей оставаться в Украине и быть рядом со своими коллективами.

В свою очередь представители бизнеса отметили готовность взаимодействовать с властью для решения всех вопросов.

Зеленський провів зустріч з бізнесменами
Зеленский провел встречу с бизнесменами / Фото Офиса президента

Кого заметили на встрече с президентом

  • Геннадия Корбана,
  • Бориса Колесникова,
  • Сергея Таруту,
  • Василия Хмельницкого,
  • Дмитрия Шимкова,
  • Игоря Мазепу,
  • Максима Тимченко,
  • Александра Фельдмана,
  • Владиславу Молчанову,
  • Вадима Новинского.

Заметим, что 23 февраля в Киев прилетели также Ринат Ахметов и Виктор Пинчук. Вероятно, они также побывали на совещании у президента.