Мене не цікавлять жодні суперечності, – Зеленський

Президент подякував бізнесменам за те, що вони почули сигнал від влади у складний момент. Зеленський поінформував їх про поточну ситуацію в країні.

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Для мене важливо, що ви перебуваєте в Україні. Мене зараз не цікавлять будь-які суперечності або непорозуміння між нами в будь-яких напрямах. Ми маємо всі разом гідно пройти цей непростий період і захистити українців,

– наголосив глава держави.

Він зазначив, що на підприємствах і в компаніях присутніх на зустрічі бізнесменів працює близько 2 мільйонів українців.

"Ми захищаємо нашу державу і наших громадян, а також ваші підприємства. Тому вам доведеться захищати їх разом з нами – і підприємства, і людей, які на них працюють", – сказав Зеленський.

Політик закликав підприємців залишатися в Україні та бути поруч зі своїми колективами.

Своєю чергою представники бізнесу наголосили на готовності взаємодіяти з владою задля розв'язання всіх питань.



Зеленський провів зустріч з бізнесменами / Фото Офісу Президента

Кого помітили на зустрічі з президентом

Геннадія Корбана,

Бориса Колеснікова,

Сергія Таруту,

Василя Хмельницького,

Дмитра Шимкова,

Ігоря Мазепу,

Максима Тімченка,

Олександра Фельдмана,

Владиславу Молчанову,

Вадима Новинського.

Зауважимо, що 23 лютого до Києва прилетіли також Рінат Ахметов та Віктор Пінчук. Ймовірно, вони також побували на нараді у президента.

Зверніть увагу! Речник Зеленського Сергій Никифоров зазначив, що зустріч президента з бізнесменами була результативною. Вони, мовляв, почули один одного й підприємці висловили підтримку державі.