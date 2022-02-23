Мене не цікавлять жодні суперечності, – Зеленський
Президент подякував бізнесменам за те, що вони почули сигнал від влади у складний момент. Зеленський поінформував їх про поточну ситуацію в країні.
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Для мене важливо, що ви перебуваєте в Україні. Мене зараз не цікавлять будь-які суперечності або непорозуміння між нами в будь-яких напрямах. Ми маємо всі разом гідно пройти цей непростий період і захистити українців,
– наголосив глава держави.
Він зазначив, що на підприємствах і в компаніях присутніх на зустрічі бізнесменів працює близько 2 мільйонів українців.
"Ми захищаємо нашу державу і наших громадян, а також ваші підприємства. Тому вам доведеться захищати їх разом з нами – і підприємства, і людей, які на них працюють", – сказав Зеленський.
Політик закликав підприємців залишатися в Україні та бути поруч зі своїми колективами.
Своєю чергою представники бізнесу наголосили на готовності взаємодіяти з владою задля розв'язання всіх питань.
Зеленський провів зустріч з бізнесменами / Фото Офісу Президента
Кого помітили на зустрічі з президентом
- Геннадія Корбана,
- Бориса Колеснікова,
- Сергія Таруту,
- Василя Хмельницького,
- Дмитра Шимкова,
- Ігоря Мазепу,
- Максима Тімченка,
- Олександра Фельдмана,
- Владиславу Молчанову,
- Вадима Новинського.
Зауважимо, що 23 лютого до Києва прилетіли також Рінат Ахметов та Віктор Пінчук. Ймовірно, вони також побували на нараді у президента.