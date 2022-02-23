Мене не цікавлять жодні суперечності, – Зеленський

Президент подякував бізнесменам за те, що вони почули сигнал від влади у складний момент. Зеленський поінформував їх про поточну ситуацію в країні.

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Для мене важливо, що ви перебуваєте в Україні. Мене зараз не цікавлять будь-які суперечності або непорозуміння між нами в будь-яких напрямах. Ми маємо всі разом гідно пройти цей непростий період і захистити українців,
– наголосив глава держави.

Він зазначив, що на підприємствах і в компаніях присутніх на зустрічі бізнесменів працює близько 2 мільйонів українців.

"Ми захищаємо нашу державу і наших громадян, а також ваші підприємства. Тому вам доведеться захищати їх разом з нами – і підприємства, і людей, які на них працюють", – сказав Зеленський.

Політик закликав підприємців залишатися в Україні та бути поруч зі своїми колективами.

Своєю чергою представники бізнесу наголосили на готовності взаємодіяти з владою задля розв'язання всіх питань.

Зеленський провів зустріч з бізнесменами
Зеленський провів зустріч з бізнесменами / Фото Офісу Президента

Кого помітили на зустрічі з президентом

  • Геннадія Корбана,
  • Бориса Колеснікова,
  • Сергія Таруту,
  • Василя Хмельницького,
  • Дмитра Шимкова,
  • Ігоря Мазепу,
  • Максима Тімченка,
  • Олександра Фельдмана,
  • Владиславу Молчанову,
  • Вадима Новинського.

Зауважимо, що 23 лютого до Києва прилетіли також Рінат Ахметов та Віктор Пінчук. Ймовірно, вони також побували на нараді у президента.