ЗМІ повідомили, що були представники 50 найбільших бізнес-компаній України. Біля Офісу Президента було "скупчення" чорних авто VIP-класу.
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Зустріч президента з бізнесменами була результативною. Почули одне одного і підприємці висловили підтримку державі. Вони готові підставити плече. Було присутнє керівництво Офісу Президента та силового блоку, зокрема, СБУ,
– сказав прессекретар Зеленського Сергій Никифоров.
Серед учасників зустрічі помітили:
- дніпровського бізнесмена та колишнього народного депутата Геннадія Корбана;
- колишнього народного депутата, очільника "Партії регіонів" та власника групи "Альтком" Бориса Колеснікова;
- народного депутата і ексголову Донецької облдержадміністрації Сергія Таруту;
- колишнього народного депутата і бізнесмена Василя Хмельницького;
- ексзаступника голови Адміністрації президента і колишнього генерального директора компанії "Майкрософт" в Україні Дмитра Шимкова;
- генерального директора інвестиційної компанії Concorde Capital, Ігоря Мазепу;
- гендиректора компанії "ДТЕК" Максима Тімченка;
- народного депутата і харківського бізнесмена Олександра Фельдмана;
- співзасновницю будівельної компанії Stolitsa Group Владиславу Молчанову.
Як Україна протидіє російській агресії
- Президент 22 лютого звернувся до громадян. Він оголосив про призов резервістів першої черги, зустріч з бізнесом та зміцнення оборони України. Попросив українців єднатися і зберігати спокій.
- Верховна Рада України 23 лютого на тлі російської загрози схвалила зміни до держбюджету. На забезпечення української армії виділили додаткові кошти і збільшили фінансування на 9 мільярдів гривень.
- Також була інформація, що на зустріч із президентом в Україну приїхали олігархи Рінат Ахметов та Віктор Пінчук.
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