Фінансування української армії збільшили на 9 мільярдів гривень. За відповідне рішення проголосували 345 нардепів. Про це повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу Рада планує під час надзвичайного стану працювати в постійному режимі

Які зміни внесла Рада

Відповідно до змін у держбюджеті, видатки на оборону держави збільшили з 28,4 мільярда до 37,5 мільярда. Збільшити фінансування армії дозволило перевиконання бюджету в січні цього року.

Після голосування нардепи також підтримали пропозицію першого заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка про термінове підписання ухваленої постанови спікером Русланом Стефанчуком.

Доповнюємо новину...