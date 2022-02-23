Финансирование украинской армии увеличилось на 9 миллиардов гривен. За соответствующее решение проголосовали 345 нардепов. Об этом сообщает 24 канал.

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Какие изменения внесла Рада

Согласно изменениям в госбюджете, расходы на оборону государства увеличили с 28,4 миллиарда до 37,5 миллиарда. Увеличить финансирование армии позволило перевыполнение бюджета в январе этого года.

После голосования нардепы также поддержали предложение первого заместителя председателя Верховной Рады Александра Корниенко о срочном подписании принятого постановления спикером Русланом Стефанчуком.

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