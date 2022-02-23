Відповідну інформацію оприлюднила речниця "Слуг народу" Юлія Палійчук. Станом на 19:19 перше позачергове засідання завершилось.

Зауважте Гроші на армію і введення надзвичайного стану: Рада зібралася на позачергове засідання

Верховна Рада перенесла голосування за надзвичайний стан

О 18:40 Верховна Рада зібралась на перше позачергове засідання, на якому розглянули:

проєкт закону 7012-д – щодо внесення змін до Державного бюджету в частині фінансування оборони;

а також 7105 – щодо організації роботи парламенту в умовах надзвичайно та/або воєнного стану.

Зокрема нардепи проголосували за обидва законопроєкти.

Одразу після заплановане спеціальне засідання парламенту стосовно указу Президента України про введення надзвичайного стану,

– написала Палійчук.

До речі, після завершення засідання орієнтовно о 19:19 Руслан Стефанчук зібрав голів фракцій та груп, а також керівника комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича.

Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у телеграмі написав, що від Верховної Ради відправили лист від голів фракції до президента, щоб змінити указ про надзвичайний стан.

Спірні пункти мають прибрати. І буде новий указ,

– написав Железняк.

До речі, сам Руслан Стефанчук заявив, що перерва триватиме орієнтовно 40 хвилин – ймовірно, до 20 години.

Що цьому передувало

21 лютого Володимир Путін заявив про "визнання" псевдореспублік на українському Донбасі.

23 лютого відбулось засідання РНБО. На ньому Рада з нацбезпеки й оборони звернулась до Верховної Ради з проханням ввести надзвичайний стан по всій країні. До такого кроку вдаються через загострення на Донбасі.



У цей же день на сайті Офісу Президента з'явився указ про запровадження надзвичайного стану. Мовиться про його початок з 24 лютого.

Попередньо відомо, що під час надзвичайного стану Верховна Рада працюватиме в постійному режимі та буде особливий порадок в'їзду та виїзду. Зокрема військовозобов'язаним заборонять покидати територію України.

РНБО просить Раду ввести надзвичайний стан по всій країні – дивіться відео