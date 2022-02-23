Про це розповів "слуга народу" Федір Веніславський, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.
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Що варто знати військовозобов'язаним
Нардеп пояснив, що запровадження режиму надзвичайного стану означатиме особливий порядок в'їзду та виїзду з України. Зокрема – для військовозобов'язаних.
Мовиться про те, що військовозобов'язаним, призовникам без згоди Центрів комплектування заборонено змінювати місце проживання,
– уточнив політик.
Як зауважив член парламентського комітету з питань нацбезпеки, це означає, що таким людям заборонять відповідно і виїжджати за кордон.
Про інші обмеження режиму НС
Крім цього, Веніславський пояснив, що Держприкордонслужба та СБУ зможуть обмежувати в’їзд на територію України осіб, перебування яких становитиме загрозу з негативними наслідками. Мовляв, саме для того, аби запобігти такому, й буде введений режим надзвичайного стану.
Нардеп уточнив, що інші обмеження можуть запровадити за потреби – якщо потенційні загрози перетворюватимуться у реальні. Мовиться про обмеження руху транспорту та його огляд, заборону масових заходів, комендантську годину й перевірку документів.
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