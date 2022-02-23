Про це розповів "слуга народу" Федір Веніславський, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Читайте також В Україні оголосили про призов резервістів в особливий період: хто вони такі

Що варто знати військовозобов'язаним

Нардеп пояснив, що запровадження режиму надзвичайного стану означатиме особливий порядок в'їзду та виїзду з України. Зокрема – для військовозобов'язаних.

Мовиться про те, що військовозобов'язаним, призовникам без згоди Центрів комплектування заборонено змінювати місце проживання,

– уточнив політик.

Як зауважив член парламентського комітету з питань нацбезпеки, це означає, що таким людям заборонять відповідно і виїжджати за кордон.

Про інші обмеження режиму НС

Крім цього, Веніславський пояснив, що Держприкордонслужба та СБУ зможуть обмежувати в’їзд на територію України осіб, перебування яких становитиме загрозу з негативними наслідками. Мовляв, саме для того, аби запобігти такому, й буде введений режим надзвичайного стану.

Зверніть увагу! РНБО звертається до Ради із закликом проголосувати за введення надзвичайного стану по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей.

Нардеп уточнив, що інші обмеження можуть запровадити за потреби – якщо потенційні загрози перетворюватимуться у реальні. Мовиться про обмеження руху транспорту та його огляд, заборону масових заходів, комендантську годину й перевірку документів.

РНБО просить Раду про надзвичайний стан: дивіться відео