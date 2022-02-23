Об этом рассказал "слуга народа" Федор Вениславский, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

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Нардеп пояснил, что введение режима чрезвычайного положения означает особый порядок въезда и выезда из Украины. В частности – для военнообязанных.

Речь идет о том, что военнообязанным, призывникам без согласия Центров комплектования запрещено менять место жительства,

– уточнил политик.

Как отметил член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, это значит, что таким людям запретят соответственно и выезжать за границу.

О других ограничениях режима ЧС

Кроме этого, Вениславский пояснил, что Госпогранслужба и СБУ смогут ограничивать въезд на территорию Украины лиц, пребывание которых будет представлять угрозу негативным последствиям. Мол, именно для того, чтобы предотвратить такое, и будет введен режим чрезвычайного положения.

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Нардеп уточнил, что другие ограничения могут быть введены при необходимости – если потенциальные угрозы будут превращаться в реальные. Речь идет об ограничении движения транспорта и его осмотре, запрете массовых мероприятий, комендантском часе и проверке документов.

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