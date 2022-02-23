СМИ сообщили, что были представители 50 крупнейших бизнес-компаний Украины. Возле Офиса президента было "скопление" черных авто VIP-класса.

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Встреча президента с бизнесменами была результативной. Услышали друг друга, и предприниматели выразили поддержку государству. Они готовы подставить плечо. Присутствовало руководство Офиса президента и силового блока, в частности, СБУ,

– сказал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Среди участников встречи заметили:

днепровского бизнесмена и бывшего народного депутата Геннадия Корбана ;

; бывшего народного депутата, главы "Партии регионов" и владельца группы "Альтком" Бориса Колесникова ;

; народного депутата и экс-главу Донецкой облгосадминистрации Сергея Таруту ;

; бывшего народного депутата и бизнесмена Василия Хмельницкого ;

; бывшего заместителя главы Администрации президента и бывшего генерального директора компании "Майкрософт" в Украине Дмитрия Шимкова ;

; генерального директора инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу ;

; гендиректора компании ДТЭК Максима Тимченко ;

; народного депутата и харьковского бизнесмена Александра Фельдмана ;

; соучредитель строительной компании Stolitsa Group Владиславу Молчанову.

Как Украина противодействует российской агрессии

Президент 22 февраля обратился к гражданам. Он объявил о призыве резервистов первой очереди, встрече с бизнесом и укреплении обороны Украины. Попросил украинцев объединяться и сохранять спокойствие.

Верховная Рада Украины 23 февраля на фоне российской угрозы одобрила изменения в госбюджет. На обеспечение украинской армии выделили дополнительные средства и увеличили финансирование на 9 миллиардов гривен.

Также была информация, что на встречу с президентом в Украину приехали олигархи Ринат Ахметов и Виктор Пинчук.

Президент обратился к украинцам: смотрите видео