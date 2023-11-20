Австрийское правительство в 2017 году решило создать в доме Гитлера полицейский участок. Но многие не согласны с таким решением: они считают, что на Зальцбургер Ворштадт, 15, должен быть музей.

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Позиция правительства Австрии

Жители Браунау говорят, что в течение многих лет мало кто задумывался о судьбе дома, за исключением тех случаев, когда туристы просили сфотографировать его или когда случайный неонацист появлялся на годовщину дня рождения Гитлера со свечой или венком,

– пишут журналисты NYT.

Но власти Австрии "остро ощущали ядовитую символику дома и потенциал для злоупотреблений", поэтому после дебатов сооружение решили отремонтировать и разместить там полицейский участок. Это сделали для того, чтобы место рождения Гитлера не превращалось в место паломничества неонацистов.

В октябре начали строительные работы, которые должны быть завершены к 2026 году. Их стоимость оценивается в 20 миллионов евро. Фасад реконструируют, сзади появятся два новых здания, а внутри – офис для обучения по правам человека.

"Назначенная правительством Комиссия по исторически корректному обращению с местом рождения Адольфа Гитлера рекомендовала не сносить дом, поскольку "Австрия не может позволить себе отрицать историю этого места", говорится в заявлении комиссии. Но комиссия пришла к выводу, что объект не может стать музеем, аргументируя это тем, что он будет и дальше ассоциироваться с Гитлером, поэтому призвала к "глубокой архитектурной перестройке, которая лишила бы здание его узнаваемости, а значит и символической силы", – говорится в публикации.

Местные хотят, чтобы в здании было что-то другое

Молодая учительница истории Анетт Поммер, как и многие жители Браунау, хотела бы, чтобы дом превратили в музей или создали там выставочное пространство. Там могли бы изучать роль Австрии в нацистском режиме. Это "могло бы стать особенно ценным уроком в то время, когда в Европе снова бурлит война, растет антисемитизм и активизируются ультраправые партии", цитируют женщину медийщики.

Это должно быть о том, как люди становятся Гитлерами. Это не дом зла. Это просто дом, где родился ребенок. Но это правильно – объяснить, что стало с этим ребенком,

– говорит госпожа Поммер.

Учитель-пенсионер и краевед Флориан Котанко говорит, что многим хотелось бы видеть там организацию людей с инвалидностью, работавшую в доме с 1977 по 2011 годы. Это было бы логично, ведь Гитлер преследовал людей с инвалидностью, поэтому такой шаг стал бы превосходным переосмыслением прошлого.

Котанко выразил мнение, что неонацисты могут с удовольствием делать беспорядки, чтобы попасть в отделение полиции и хотя бы так присоединиться к своему кумиру.

"Это нежелательное наследие. Но мы должны с этим справиться", – считает он.

Австрийский режиссер Гюнтер Швайгер снял фильм о Браунау и доме Гитлера. Мужчина думает, что о нацизме нужно вспоминать не только в концлагерях.

Закрыть дверь дома и сменить фасад означает только продолжить политику подавления правды. Этот дом – как символ нормального места в нормальном маленьком городе – символизирует тот факт, что нацисты не пришли извне или с другой планеты. Они пришли из нашей среды,

– уверен Гюнтер.

История дома, где родился Адольф Гитлер

Дом не принадлежал семье Гитлеров полностью, да и вообще – будущий диктатор и военный преступник провел там всего несколько первых месяцев жизни. Таможенник Алоиз Гитлер вместе со своей третьей женой Кларой снимал комнаты на одном из этажей. В здании тогда была таверна. Через год семья переехала в другой район, а затем в другой город.

В 1938-м дом выкупил Мартин Борман. С тех пор постройка принадлежала нацистской партии, а улицу переименовали в Адольф-Гитлер-штрассе. Там разместили публичную библиотеку и художественную галерею. Конечно же, для поклонников НСДАП место стало чуть ли не святыней.

После войны дом вернули бывшим владельцам. Там было много разных учреждений – библиотека, школа, банк. В 1972 году государство арендовало дом Гитлера, "чтобы предотвратить его использование для какого-либо прославления нацистской идеологии".