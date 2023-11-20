Австрійський уряд 2017 року вирішив створити у будинку Гітлера поліцейський відділок. Та багато людей не згодні з таким рішенням: вони вважають, що на Зальцбургер Ворштадт, 15, має бути музей.

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Позиція уряду Австрії

Мешканці Браунау кажуть, що протягом багатьох років мало хто замислювався про долю будинку, за винятком тих випадків, коли туристи просили сфотографувати його, або коли випадковий неонацист з'являвся на річницю дня народження Гітлера зі свічкою чи вінком,

– пишуть журналісти NYT.

Але влада Австрії "гостро відчувала отруйну символіку будинку і потенціал для зловживань", тож після дебатів споруду вирішили відремонтувати і розмістити там поліцейську дільницю. Це зробили для того, аби місце народження Гітлера не перетворювалося на місце паломництва неонацистів.

У жовтні почали будівельні роботи, які мають завершити до 2026 року. Їхню вартість оцінюють у 20 мільйонів євро. Фасад реконструюють, позаду з'являться дві нові будівлі, а всередині – офіс для навчання з прав людини.

"Призначена урядом Комісія з історично коректного поводження з місцем народження Адольфа Гітлера рекомендувала не зносити будинок, оскільки "Австрія не може дозволити собі заперечувати історію цього місця", йдеться в заяві комісії. Але комісія дійшла висновку, що об'єкт не може стати музеєм, аргументуючи це тим, що він і надалі асоціюватиметься з Гітлером. Вона закликала до "глибокої архітектурної перебудови, яка позбавила би будівлю її впізнаваності, а отже і символічної сили", – ідеться в публікації.

Місцеві хочуть, щоб у будівлі було щось інше

Молода вчителька історії Анетт Поммер, як і багато жителів Браунау, хотіла б, аби будинок перетворили на музей або створили там виставковий простір. Там могли би вивчати роль Австрії у нацистському режимі. Це "могло б стати особливо цінним уроком у той час, коли в Європі знову вирує війна, зростає антисемітизм і активізуються ультраправі партії", цитують жінку медійники.

Це має бути про те, як люди стають Гітлерами. Це не будинок зла. Це просто будинок, де народилася дитина. Але це правильно – пояснити, що стало з цією дитиною,

– говорить пані Поммер.

Учитель-пенсіонер і краєзнавець Флоріан Котанко говорить, що багатьом хотілося би бачити організацію людей з інвалідністю, яка працювала в будинку з 1977 по 2011 роки. Це було би логічно, адже Гітлер переслідував людей з інвалідністю, тому такий крок став би чудовим переосмисленням минулого.

Котанка висловив думку, що неонацисти можуть радо бешкетувати, щоб потрапити у відділок поліції і бодай так долучитися до свого кумира.

"Це небажана спадщина. Але ми мусимо з цим впоратися", – вважає він.

Австрійський режисер Гюнтер Швайгер зняв фільм про Браунау і будинок Гітлера. Чоловік думає, що про нацизм треба згадувати не тільки в концтаборах.

Зачинити двері будинку і змінити фасад означає лише продовжити політику придушення правди. Цей будинок – як символ нормального місця в нормальному маленькому місті – символізує той факт, що нацисти не прийшли ззовні або з іншої планети. Вони прийшли з нашого середовища,

– впевнений Гюнтер.

Історія будинку, де народився Адольф Гітлер

Будинок не належав родині Гітлерів повністю, та й узагалі – майбутній диктатор і воєнний злочинець провів там лише кілька перших місяців життя. Митник Алоїз Гітлер разом зі своєю третьою дружиною Кларою винаймав кімнати на одному з поверхів. У будівлі тоді була таверна. За рік сім'я переїхала в інший район, а згодом в інше місто.

1938 року будинок викупив Мартін Борман. Тепер споруда належала нацистській партії, а вулицю перейменували на Адольф-Гітлер-штрассе. Там розмістили публічну бібліотеку та мистецьку галереєю. Звісно ж, для прихильників НСДАП місце стало ледь не святинею.

По війні будинок повернули колишнім власникам. Там було багато різних установ – бібліотека, школа, банк. У 1972 році держава винайняла будинок Гітлера, "щоб запобігти його використанню для будь-якого прославляння нацистської ідеології".