Дом-убийца в Киеве: как жители стали пленниками ядовитых стен

Дом на улице Милютенко, 23-А в Деснянском районе Киева шокирует. Стены поразили 39 видов патогенных грибков – "убийц иммунитета", 7 из которых вызывают онкозаболевания, гепатит и туберкулез. Уровень концентрации токсинов в воздухе дома превышает норму в 13 раз.

В 2010-м Институт микробиологии и вирусологии им. Заболотного признал дом непригодным, увы – даже смертельно опасным для проживания. За 8 лет 68 человек умерло от спровоцированных грибком болезней. Но другие жители до сих пор живут в зловещей пятиэтажке.



Как они борются за выживание? Почему от политиков слышат только обещания и отговорки? И кому невыгодно, чтобы людей переселили? В ситуации разбирались журналисты 24 канала.

Как все началось

В бывшое мужское общежитие с 1980-х начали заселять преимущественно женщин, которые работали на заводе "Химволокно". Лена Яременко рассказывает свою историю.



Мария Максимчук (слева) и Лена Яременко



"С 1986 года я стою в очереди на жилье. Проработав на предприятии 18 лет, получила комнату на Милютенко, 23-А. В 1995-м заселилась, комнаты были очень мокрые! Но подаренной лошади в зубы не смотрят... Делала ежегодно ремонт, перекисью водорода мыла стены, но ничего не помогало. Год назад использовала препарат на основе хлора, заштукатурили, жидким стеклом покрыла стены и поклеила обои. В результате через год все отпало. Балкон тоже рухнул", – говорит Лена.

Читайте также: Чернобыль: поразительная история бабушек, которые живут в зоне отчуждения

В общежитии блочная система. По 6-8 семей живут в блоке с одной кухней.



Ирина Гладка добавляет, что ее родители проработали на том же заводе 35 лет и получили маленькие ячейки (по 14 кв. метров), уже пораженные черной плесенью.



В блоке Ирины Гладкой даже меняли стены, спасаясь от грибка



По оценкам санитарно-эпидемиологической станции, санитарно-техническое состояние дома является неудовлетворительным.

Как страдают люди

В 2010 году биологи советовали сравнять с землей дом, а землю вывезти. Как вы думаете за 8 лет ситуация обострилась? Конечно! Дышать нечем,

– говорит председатель инициативной группы дома Мария Максимчук.

Ее муж болен раком костного мозга. Она много работает и тоже имеет проблемы со здоровьем.



Уровень концентрации токсинов в воздухе дома превышает норму в 13 раз



Только за полгода в этом доме умерло 14 человек от онкозаболеваний, туберкулеза и гепатита.



"Недавно умерла онкобольная женщина, у которой при вскрытии нашли воспаление легких осложненной формы. 25-летняя девушка тоже умерла от воспаления легких. У полуторагодовалого ребенка недавно обнаружили рак головного мозга, его пытаются спасти. Мы боимся, спасаемся, в блоке меняли стены, но там опять те же грибки..."- говорит Ирина Гладка с 6-месячной дочерью на руках.



В пятиэтажке сейчас живет три поколения. Из 320-ти жителей – 60 детей. Они катаются на роликах, а в их дыхательных путях развиваются болезни. Весной ситуация обостряется, потому что грибок начинает цвести.

Все мы имеем астму или проблемы с легкими. Ребенок всю зиму был на больничном и лежал с воспалением легких. Сейчас у него бронхиальная астма и что-то с горлом. Не могут поставить диагноз,

– говорит Лена Яременко и показывает на 8-летнего сына.



Для 60 детей этот дом – жилье



В 2005 году дом признали аварийным. Он просто рассыпается.



"Этот дом трещит по швам. У меня трещина насквозь – из комнаты на улицу. Обращались во все инстанции, к Кличко, к депутатам. Безрезультатно", – говорит Мария Пилипчук.



Кроме того, цены за коммуналку выше, чем в полноценных квартирах, добавляет Гладка. Говорит, что за три комнаты в общежитии платит 5500 гривен с субсидией, а ее свекровь за полноценные три комнаты – 1500.



Дом в 2005 году признали аварийным

"За что тут платить?! Мы что поливаем огороды или у нас по 150 ламп в комнатах висит ?!" – удивляется Гладка.



Дело в том, что в общежитии на воду, газ и свет – общий счетчик. Поэтому и приходится платить значительно больше...

Как они борятся?

Жители дома-убийцы постоянно обращаются за помощью к депутатам Киевсовета и Верховной Рады Украины, устраивают митинги и пикеты, чтобы их горю помогли.



В помещении нашли 39 патогенных грибков, которые вызывают тяжелые заболевания



"На Порошенко трижды выскакивали в Быковне, когда он приезжал туда в честь жертв политических репрессий. Несколько лет подряд перекрываем политикам дорогу", – говорит Максимчук.



В марте 2016-го их, якобы, услышали. Дом посетил мэр столицы Виталий Кличко – оценить ситуацию и пообщаться с жителями.

Безусловно, переселить – его вердикт.

Начать строительство нового жилья мэр обещал весной 2017 года.

Впрочем, только в ноябре того же года Киевсовет принял решение о строительстве нового жилья для жителей дома-убийцы.



Разработали детальный план территорий. По которому общежитие на Милютенко, 23-А снесут, а для его жителей на месте нынешнего паркинга по адресу Шолом-Алейхема, 5-В возведут трехсекционный 25-этажный дом на 390 квартир.



Так как общежитие не закрывают, частые гости здесь – наркоманы



На месте старой "панельки" построят две односекционные 25-этажки на 350 квартир с подземным паркингом. Квартиры в них получат жители "хрущевок" на Лесном проспекте 12-А и 12-Б, которые тоже поражены патогенными грибками. В 2016 году предполагалось, что все киевляне из этих трех опасных домов переселятся в новые уже через 5 лет, а конкретно жители дома на Милютенко, 23-А – за 9 месяцев.

Читайте также: Киевсовет проголосовал за сохранение исторических памятников на Почтовой площади

Что мешает реализовать план?

Конфликт Киевсовета с владельцем автостоянки кооператива "Волгоградский". Хотя в проекте-решении говорится, что для отвода стоянки автомобилей выделят альтернативный земельный участок, который находится на углу улиц Братиславской и Шолом-Алейхем.



С канализацией – постоянные проблемы



Однако владелец автостоянки Сергей Трубецкой говорит, мол, Киевсовет ему не выделял ни одной территории. Зато хочет противоправно забрать законное имущество и уничтожить собственность общины.

Это большие игры Кличко, – комментирует ситуацию Трубецкой.

Он считает, что парковка крайне нужна, поскольку ее отсутствие сделает невозможным свободный проезд скорых. Чтобы ее сохранить, собрали около 2 тысяч подписей жителей Лесного массива.

Демонтажу автостоянки быть?

Проволочка длится уже больше года. В сентябре 2017 года владелец автостоянки обжаловал решение Киевсовета через суд. Дата рассмотрения апелляции – 12 июня этого года.

Основная заминка – перенос автостоянки. Документы на строительство – законны. Строительная организация "Спецжитлофонд" имеет проект, который прошел экспертизу и тендер. Все процедуры проверены, есть вся разрешительная документация. Единственное – не можем зайти на территорию автостоянки из-за сопротивления владельцев,

- говорит Владимир Шарий – депутат Киевсовета, член постоянной комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.



Ремонты не помогают



Уже происходили попытки "переселить" стоянку принудительно. Так, 18 апреля представители КП "Киевблагоустройство" начали ее демонтаж. Он перерос в драку с местными жителями, которые выступают против застройки. На их сторону стал нардеп Борислав Береза.



"Это уже третья попытка демонтажа стоянки, у которой есть все документы. Есть решение суда в пользу стоянки. В КГГА все документы переданы", – сообщил Береза.

Читайте также: Киевляне пригрозили "свободовцам" Европейским судом

Вместе с тем начальник управления контроля за благоустройством КГГА Тарас Панча рассказал, что стоянка является временным сооружением, и все документы на ее снос у инспекторов и правоохранителей были при себе.



Получается, депутат вместе с местными жителями, которые не хотят жертвовать автостоянкой и переезжать на соседнее место, практически блокируют строительство коммунального жилья для переселения из дома, в котором невозможно жить?



320 человек живут в стенах, которые убивают

Почему нельзя выделить для строительства жилья другой земельный участок, это уже другой вопрос.

Что дальше?

Очевидно, будут новые попытки демонтажа и судебные разбирательства.

Трубецкой сказал, что даже если проиграет апелляционный, кассационный и Верховный суды, пойдет в Европейский суд. Но волокита будет лет 10-15. А в Европе как? Мы имеем право на нормальную здоровую жизнь? Или власть ждет, пока дом рухнет вместе с нами? Постоят, скажут "аминь" и все на том?

– жалуется Максимчук.

Отчаявшиеся жители продолжают "дергать" чиновников, потому что это единственное, что им остается.



"Мы обычные рабочие. Мы не можем себе позволить купить квартиру или нанять дорогого адвоката", – говорит Яременко.



Видимо, о таком новом доме мечтают дети

"Приезжали к нам Семенченко и Соболев. Сказали: что это ужас, и здесь жить невозможно. Обещали что-то делать. Все нам обещают помочь. Но дальше дело не идет. На нас только пиарятся", – добавляет Гладка.



А пока доведенные до отчаяния люди будут жить и умирать в убийственных стенах...