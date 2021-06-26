Некоторые автомобили "снесло" в море. Кроме того, в селе Васильевка вода с гор разрушила 2 частных дома, прямо на глазах у хозяев.

Актуально Камни с неба, воды и земли: как и почему Россия уничтожает Крым

Россияне "обстреляли" корабль НАТО

Россияне заявили, что якобы обстреляли корабль НАТО вблизи Крыма. Однако в Минобороны Великобритании информацию об обстреле ракетного эсминца Defender опровергли. Эксперты считают такие действия России очередной провокацией.

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Форум "Южная стратегия развития"

В Херсонской области на Арабатской Стрелке, всего в 10 километрах от оккупированного Крыма, провели инвестиционный форум "Южная стратегия развития". До 1955 года эта местность принадлежала полуострову.

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