Деякі автомобілі "знесло" у море. Крім того, у селі Василівка вода з гір зруйнувала 2 приватні будинки, просто на очах у господарів.
Актуально Камені з неба, води та землі: як і чому Росія знищує Крим
Росіяни "обстріляли" корабель НАТО
Росіяни заявили, що нібито обстріляли корабель НАТО поблизу Криму. Однак у Міноборони Великої Британії інформацію про обстріл ракетного есмінеця Defender заперечили. Експерти вважають такі дії Росії черговою провокацією.
До теми Росія загралася в цьому інциденті, – Бабін про "обстріл" британського корабля
Форум "Південна стратегія розвитку"
У Херсонській області, на Арабатській Стрілці, усього за 10 кілометрів від окупованого Криму, провели інвестиційний форум "Південна стратегія розвитку". До 1955 року ця місцевість належила півострову.
Повний випуск програми "Крим.Реалії": дивіться відео