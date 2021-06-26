Деякі автомобілі "знесло" у море. Крім того, у селі Василівка вода з гір зруйнувала 2 приватні будинки, просто на очах у господарів.

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Росіяни "обстріляли" корабель НАТО

Росіяни заявили, що нібито обстріляли корабель НАТО поблизу Криму. Однак у Міноборони Великої Британії інформацію про обстріл ракетного есмінеця Defender заперечили. Експерти вважають такі дії Росії черговою провокацією.

До теми Росія загралася в цьому інциденті, – Бабін про "обстріл" британського корабля

Форум "Південна стратегія розвитку"

У Херсонській області, на Арабатській Стрілці, усього за 10 кілометрів від окупованого Криму, провели інвестиційний форум "Південна стратегія розвитку". До 1955 року ця місцевість належила півострову.

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