Дома было много чего, да и дом тогда еще был

Местная жительница рассказала сайту 24 канала о том, как с семьей успела уехать из города еще до того, как там все разрушили, и почему все же планирует возвращаться домой, несмотря на то, что Волноваху полностью разрушили.

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В нас периодически что-то стреляло, и мы к этому уже привыкли

Жительница Волновахи рассказала, что времени смотреть новости у нее особо не было, потому что работала на двух работах. Но из разговоров среди коллег знала, что назревает что-то плохое. Ночью 24 февраля она вышла на работу, потому что работает в ночную смену, и уже в 2:25 часов услышала сильные взрывы поблизости.

Когда все это началось, я работала. Сильные взрывы и прилеты начались в 2:25 ночи. Отдаленно что-то было слышно еще в половине первого ночи, но я работаю на железной дороге, у нас там движение, тепловозы, рации, поэтому думала сначала, что мне показалось. В 2:25 я залезла под стол и вылезла только в 5 утра, выглянула и снова спряталась. Потом, когда стало немного тише вокруг, я в 7 утра побежала домой. Было страшно, вокруг все содрогалось. А когда все немного начало успокаиваться, я вылезла из-под стола и увидела, что со всех сторон было яркое зарево,

– вспомнила она.

Женщина призналась, что из дома выскочили в том, в чем и были. Какие-то вещи были сложены еще с 2014 года, поэтому схватила паспорта, пакет с документами и кошелек с карточками. Но ни одной запасной одежды так и не взяли. Даже машина была на заправлена, и как удалось дотянуть до ближайшей заправки – неизвестно. Пока ехали, в интернете искали, где сейчас не стреляют.

Разрушенная Волноваха / Кадры из видео

Мы ни к чему такому не готовились. Ходят слухи да и ходят, они же разные бывают. Мы с 2014 года так живем. Это, может, дурная привычка, но у нас периодически что-то бахало и стреляло, автоматные очереди были. И мы к этому привыкли, ходили и внимания не обращали. Но когда взрывается рядом с тобой – на это уже нельзя не обратить внимание. Когда уже ехали за нами, ложились "Грады". Позже бы просто не уехали. То, что происходило потом, это был ад,

– рассказала жительница Волновахи.

Она добавила, что выезжали все наугад и переживали, уедут ли удачно, или их где-то расстреляют в пути. Ни одного "зеленого коридора" не было. Когда ехали в Бердянск, российских войск не видели – видели только наших. Женщина пояснила, что особо не разбирается в этих буквах, обозначениях, никогда в это не вникала, а может и надо было бы. Но сейчас уже начинает смотреть за этими буквами, понимает, кто и где.

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Дома было много чего, да и дом тогда еще был

В Бердянске пока тихо, не слышно, чтобы стреляли. В город семья приехала 24 февраля и тогда было слышно, что техника ездит, стреляют, это продолжалось три дня. Женщина рассказывает, что искала в интернете, где самое безопасное место и где можно снять квартиру. Нашли квартиру в Бердянске, в самом центре, возле Горисполкома. Там жили неделю где-то и под окнами ездила тяжелая техника, были митинги. А российские войска в город зашли в ночь с 25 на 26 февраля.

Мы тогда сидели на улице, на скамейке с ребенком. Мимо нас проходила молодая пара и показывала нам, чтобы мы уходили отсюда. Оборачиваюсь и вижу, что по периметру идут солдаты с оружием. Спросила мужа, что это за солдаты. Он спросил, есть ли у них какие-то опознавательные знаки. Я ответила, что у них какие-то белые повязки на ногах, я же в этом не разбираюсь вообще. Муж сказал, что это Россия и мы потихоньку пошли к дому,

– вспомнила женщина.

Жительница Волновахи отметила, что сейчас они съехали на другую квартиру, чуть ближе к морю и чуть дальше от центра. Когда ходят по городу – вокруг много техники, солдат, но людей они не трогают. Правда, на всех зданиях висят украинские флаги.

С продуктами и медикаментами в городе проблема. Продуктов очень мало подвозится, а на каждой аптеке висят вывески, что нет сердечных лекарств, успокоительных, от давления таблеток. Нет даже йода и валерианки. Дома было много чего. И дом тогда еще был,

– заметила украинка.

Видео из разрушенной Волновахи:

Мы хотим поехать домой, рискнуть

Связи с Волновахой сейчас вообще нет. Женщина с семьей уехала 24 февраля и еще 28 февраля оттуда люди как-то выходили на связь и рассказывали, что периодически свет выключали, воды не было, газовую трубу перебили. А сейчас смотрят по новостям – все люди в Волновахе полностью сидят в подвалах.

Нам рассказывали, что наш дом разбили, его больше нет. Но мы хотим вернуться. Там за Волновахой есть поселок Новотроицкое и Николаевка. Говорят, что там еще есть квартиры и дома, которые более-менее уцелели. Но мы хотим поехать домой на этой неделе, рискнуть,

– рассказала женщина.

По ее словам, ехать обратно тоже страшно, ведь раз на раз не приходится. Ехали знакомые в Николаевку, проехали спокойно. Они были в Запорожье, потом поехали в Бердянск и потом удачно доехали до Николаевки, хотя это была линия разграничения между псевдореспубликой и нашими. У них почти на огороде с одной стороны стояли наши танки, с другой – русские. А вот те, кто ехал вчера, рассказали, что доехать не смогли, был обстрел и пришлось вернуться.

Женщина верит, что ее родные места снова будут под контролем Украины, что Вооруженные Силы Украины вскоре отобьют у оккупантов Наш край.

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