Вдома було багато чого, та й дім тоді ще був

Місцева жителька розповіла сайту 24 каналу про те, як з родиною встигла виїхати з міста ще до того, як там все зруйнували, та чому все ж планує повертатися додому, попри те, що Волноваху повністю зруйнували.

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В нас періодично щось стріляло, і ми до цього вже звикли

Жителька Волновахи розповіла, що часу дивитися новини у неї особливо не було, тому що працювала на двох роботах. Але з розмов серед колег знала, що назріває щось погане. Вночі 24 лютого вона вийшла на роботу, бо працює у нічну зміну, і вже о 2:25 годині почула сильні вибухи поблизу.

Коли все це почалося, я працювала. Сильні вибухи та прильоти почалися о 2:25 ночі. Віддалено щось було чути ще о пів на першу ночі, але я працюю на залізниці, у нас там рух, тепловози, рації, тому думала спочатку, що мені здалося. О 2:25 я залізла під стіл і вилізла лише о 5-й ранку – визирнула, і знову сховалася. Потім, коли стало трохи тихіше довкола, я о 7-й ранку побігла додому. Було страшно, навколо все здригалося. А коли все трохи почало заспокоюватися, я вилізла з-під столу і побачила, що з усіх боків була яскрава заграва,

– пригадала вона.

Жінка зізналася, що з дому вискочили в тому, в чому й були. Якісь речі були складені ще з 2014 року, тому схопила паспорти, пакет із документами та гаманець із картками. А жодного запасного одягу так і не взяли. Навіть машина була на заправлена, і як вдалося дотягнути до найближчої заправки – невідомо. Поки їхали, в інтернеті шукали, де зараз не стріляють.

Зруйнована Волноваха / Кадри з відео

Ми ні до чого такого не готувалися. Ходять чутки та й ходять, вони ж різні бувають. Ми з 2014 року так живемо. Це, може, погана звичка, але в нас періодично щось бахало і стріляло, автоматні черги були. І ми до цього звикли, ходили та уваги не звертали. Але коли вибухає поруч із тобою – на це вже не можна не звернути увагу. Коли вже їхали за нами, лягали "Гради". Пізніше б просто не виїхали. Те, що відбувалося потім, – це було пекло,

– розповіла жителька Волновахи.

Вона додала, що виїжджали усі навмання і переживали, чи виїдуть вдало, чи їх десь розстріляють у дорозі. Жодного зеленого коридору не було. Коли їхали до Бердянська, російських військ не бачили – бачили лише наших. Жінка пояснила, що особливо не розуміється на цих літерах, позначеннях, ніколи в це не заглиблювалася, а, може, і треба було б. Але зараз уже починає дивитися за цими буквами, розуміє, хто і де.

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Вдома було багато чого, та й дім тоді ще був

У Бердянську поки що тихо, не чути, щоб стріляли. До міста сім'я приїхала 24 лютого й тоді було чути, що техніка їздить, стріляють, це тривало три дні. Жінка розповідає, що шукала в інтернеті, де найбезпечніше місце і де можна винайняти квартиру. Знайшли квартиру у Бердянську, у самому центрі, біля Міськвиконкому. Там жили тиждень десь і під вікнами їздила важка техніка, були мітинги. А російські війська у місто зайшли в ніч з 25 на 26 лютого.

Ми тоді сиділи на вулиці, на лавці з дитиною. Повз нас проходила молода пара і показувала нам, щоб ми йшли звідси. Обертаюся і бачу, що по периметру йдуть солдати зі зброєю. Запитала чоловіка, що то за солдати. Він спитав, чи є у них якісь розпізнавальні знаки. Я відповіла, що у них якісь білі пов'язки на ногах, я ж у цьому не розуміюся взагалі. Чоловік сказав, що це Росія і ми потихеньку пішли до будинку,

– згадала жінка.

Жителька Волновахи зауважила, що наразі вони з'їхали на іншу квартиру, трохи ближче до моря та трохи далі від центру. Коли ходять містом – навколо багато техніки, солдатів, але людей вони не чіпають. Правда, на всіх будівлях висять українські прапори.

З продуктами та медикаментами у місті проблема. Продуктів мало дуже підвозиться, а на кожній аптеці висять вивіски, що немає серцевих ліків, заспокійливих, від тиску таблеток. Немає навіть йоду та валеріанки. Вдома було багато чого. Та й дім тоді ще був,

– зауважила українка.

Відео зі зруйнованої Волновахи:

Ми хочемо поїхати додому, ризикнути

Зв'язку із Волновахою зараз взагалі немає. Жінка з сім'єю виїхала 24 лютого і ще 28 лютого звідти люди якось виходили на зв'язок та розповідали, що періодично світло вимикали, води не було, газову трубу перебили. А зараз дивляться по новинах – усі люди у Волновасі повністю сидять у підвалах.

Нам розповідали, що наш будинок розтрощили, його більше немає. Але ми хочемо повернутись. Там за Волновахою є селище Новотроїцьке та Миколаївка. Кажуть, що там ще є квартири та будинки, які більш-менш уціліли. Але ми хочемо поїхати додому цього тижня, ризикнути,

– розповіла жінка.

За її словами, їхати назад теж страшно, адже раз на раз не доводиться. Їхали знайомі до Миколаївки, проїхали спокійно. Вони були в Запоріжжі, потім поїхали до Бердянська і потім вдало доїхали до Миколаївки, хоча це була лінія розмежування між псевдореспублікою та нашими. У них майже на городі з одного боку стояли наші танки, з другого – російські. А ось ті, хто їхав учора, розповіли, що доїхати не змогли, був обстріл і довелося повернутися.

Жінка вірить, що її рідні місця знову будуть під контролем України, що Збройні Сили України незабаром відіб'ють в окупантів наш край.

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