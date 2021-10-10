Описывая аварию, она заявила – водителя "никто не подгонял". Об этом Ксения Собчак написала в своем телеграме 10 октября.

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Ксения Собчак впервые прокомментировала смертельную аварию с ее участием

Собчак заявила, что она была в машине, однако авто не ее, как и водитель. Она объяснила, что "сейчас (говорится о 10 октября – 24 канал) дома". Поскольку отказалась от госпитализации в Сочи, где и произошла авария, ведь хотела вернулись к сыну домой. Она рассказала: "У меня сотрясение мозга и многочисленные травмы".

У ассистентки тоже (сотрясение мозга – 24 канал). Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину,

– рассказала Собчак.

Она также объяснила, – когда пришла в себя, то чувствовала себя очень плохо. Именно поэтому сегодня (говорится о 10 октября – 24 канал) планирует пройти обследование, ведь у нее ушибы внутренних органов и сотрясение мозга.

Я не подгоняла водителя, – Собчак

Предварительно телеграм-канал "112" написал, что автомобиль Mercedes, в котором была Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen (в котором погиб пассажир – 24 канал). После этого его отбросило на микроавтобус. Его пассажиры за помощью медиков не обращались.

Сама Ксения Собчак объяснила, что во время поездки общалась по работе в зуме и даже имеет запись этого общения. А насчет езды, то это "было конкретное личное решение водителя, это правда".

Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял,

– заявила Собчак.

Она также объяснила, что уехала с места аварии на другой машине и добавила: "Но предварительно мой директор Кирилл вызвал скорую и сходил посмотреть, можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди".

Водитель Mercedes уже признал вину

Российское издание "РГ", ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края, сообщило – водитель Mercedes уже признал вину. Известно, что мужчина 1981 года рождения. Издание Kub Mash написало, что водителя, который отвозил Ксению Собчак и людей из ее команды в международный аэропорт Сочи, зовут Олег Цой.

Водитель прокомментировал смертельную аварию: слушайте аудиозапись

Умерла – 35-летняя преподавательница на курсах медитации Екатерина Тарасова

Издание SHOT сообщило, что погибшая – 35-летняя Екатерина Тарасова, которая вела курсы по растяжке и медитации. Она много путешествовала.

Также впоследствии издание опровергло информацию о гибели второй пассажирки, взамен сообщило, – она ​​находится в тяжелом состоянии в больнице.

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