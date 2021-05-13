Утром 13 мая следователи пришли с обысками в дом Александра Тупицкого. Известно, что обыски затянулись минимум на 6 часов.

Вероятно поэтому, доступ к элитной многоэтажке, где проживает судья, закрыт. Об этом сообщают журналисты.

Заметьте Тупицкий очередной раз не пришел в суд: ему якобы делали операцию

Что происходит возле дома Тупицкого

"Обыск у Тупицкого все еще продолжается – следователи ГБР в доме судьи с раннего утра. Следственные действия не комментируют, а доступ в элитную высотку, где проживает судья, – закрыт", – говорится в сообщении по состоянию на 12:20.

Перед тем, информацию об обысках 24 каналу подтвердили в ГБР. Правоохранители обыскивают дом в присутствии Тупицкого, его жены, двух маленьких детей и адвоката.

По информации "Зеркала недели", обыски начались в 6 часов утра 13 мая. Известно, что заседание суда, на котором приняли решение об обысках, проводилось в закрытом режиме.

Коротко о деле Александра Тупицкого

В январе 2021 года ГБР сообщило Тупицкому о подозрении относительно дачи ложных показаний и подкупа свидетеля. Впоследствии открыли еще и уголовное производство о совершении самоуправства.

В феврале президент Владимир Зеленский уже второй раз отстранил Тупицкого от должности председателя КСУ.

В конце марта Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ.

Зато в апреле 49 нардепов начали оспаривать указ Зеленского.

Сам Тупицкий регулярно не являлся на судебные заседания. Каждый раз называя разные причины своего отсутствия. Подробнее об этом читайте по ссылке.



Кто такой Тупицкий / Инфографика 24 канала