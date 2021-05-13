Обыски в доме Тупицкого растянулись на несколько часов: доступ в дом закрыт
Утром 13 мая следователи пришли с обысками в дом Александра Тупицкого. Известно, что обыски затянулись минимум на 6 часов.
Источник:телеграм Сегодня
Вероятно поэтому, доступ к элитной многоэтажке, где проживает судья, закрыт. Об этом сообщают журналисты.
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Что происходит возле дома Тупицкого
"Обыск у Тупицкого все еще продолжается – следователи ГБР в доме судьи с раннего утра. Следственные действия не комментируют, а доступ в элитную высотку, где проживает судья, – закрыт", – говорится в сообщении по состоянию на 12:20.
Перед тем, информацию об обысках 24 каналу подтвердили в ГБР. Правоохранители обыскивают дом в присутствии Тупицкого, его жены, двух маленьких детей и адвоката.
По информации "Зеркала недели", обыски начались в 6 часов утра 13 мая. Известно, что заседание суда, на котором приняли решение об обысках, проводилось в закрытом режиме.
Коротко о деле Александра Тупицкого
- В январе 2021 года ГБР сообщило Тупицкому о подозрении относительно дачи ложных показаний и подкупа свидетеля. Впоследствии открыли еще и уголовное производство о совершении самоуправства.
- В феврале президент Владимир Зеленский уже второй раз отстранил Тупицкого от должности председателя КСУ.
- В конце марта Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ.
- Зато в апреле 49 нардепов начали оспаривать указ Зеленского.
- Сам Тупицкий регулярно не являлся на судебные заседания. Каждый раз называя разные причины своего отсутствия. Подробнее об этом читайте по ссылке.
Кто такой Тупицкий / Инфографика 24 канала
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