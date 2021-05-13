Слідчі прийшли з обшуками до будинку Олександра Тупицького вранці 13 травня. Наразі відомо, що обшуки затягнулись щонайменше на 6 годин.

Ймовірно через це, доступ до елітної багатоповерхівки, де проживає суддя, закритий. Про це повідомляють журналісти.

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Що відбувається біля будинку Тупицького

"Обшук у Тупицького все ще триває – слідчі ДБР у будинку судді з раннього ранку. Слідчі дії не коментують, а доступ в елітну висотку, де проживає суддя, – закритий", – мовиться у повідомленні станом на 12:20.

Перед тим, інформацію про обшуки 24 каналу підтвердили у ДБР. Правоохоронці обшукують будинок у присутності Тупицького, його дружини, двох малих дітей та адвоката.

За інформацією "Дзеркала тижня", обшуки почались о 6 годині ранку 13 травня. Відомо, що засідання суду, на якому ухвалили рішення про обшуки, проводилося в закритому режимі.

Коротко про справу Олександра Тупицького

У січні 2021 року ДБР повідомило Тупицькому про підозру щодо надання неправдивих свідчень та підкупу свідка. Згодом відкрили ще й кримінальне провадження щодо вчинення самоправства.

У лютому президент Володимир Зеленський вже вдруге відсторонив Тупицького від посади голови КСУ.

Наприкінці березня Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею КСУ.

Натомість в квітні 49 нардепів почали оскаржувати указ Зеленського.

Сам Тупицький регулярно не приходив на судові засідання. Щоразу називаючи різні причини своєї відсутності. Детальніше про це читайте за посиланням.



Хто такий Тупицький / Інфографіка 24 каналу